F1, Vettel a Singapore per l'ultima volta: "Ricordi fantastici, vincere qui è speciale"

ROMA - Per la Formula 1 si avvicina sempre più il momento si dire addio a Sebastian Vettel . Il tempo del pilota tedesco nel Circus sta per scadere e in programma c'è il Gran Premio di Singapore , una pista speciale per lui. “ Ho molti ricordi fantastici delle gare a Singapore . Ho sempre amato la sfida che il circuito offre. È un classico circuito cittadino, implacabile, con curve su curve e tratti incredibilmente veloci. Riuscire a vincere qui dà una soddisfazione incredibile", ha infatti affermato Sebastian Vettel, che qui nel 2019 ha raccolto la sua ultima vittoria in Formula 1. Per questo weekend invece sono queste le sue impressioni: "Dovremmo ottenere prestazioni migliori questo fine settimana, grazie ai punti di forza della nostra vettura nelle curve a bassa velocità ", ha poi aggiunto il 35enne di Heppenheim.

I ricordi di Vettel

Oltre alla vittoria nel 2019, Vettel ha trionfato a Singapore anche dal 2011 al 2013 con la Red Bull e poi ancora nel 2015 in Ferrari. Il pilota dell'Aston Martin è detentore del record di vittorie sulla pista di Marina Bay (cinque), ma resta l'amaro in bocca per il 2017, quando un indicente al via del Gp gli precluse la possibilità del mondiale. Anche Lance Stroll, suo compagno di squadra, si prepara al weekend e afferma: "Singapore è sempre stata una delle gare più difficili del calendario, ma è anche una sfida che mi piace e non vedo l’ora di tornarci dopo due anni di assenza". Poi il figlio di Lawrance Stroll, CEO della scuderia britannica, conclude": Dopo un fine settimana difficile in Italia, affrontiamo questo doppio appuntamento – Singapore e Giappone – con maggiore ottimismo per quanto riguarda la nostra competitività".