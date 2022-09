Il prossimo anno solo tre giorni di test invernali

TORINO - I test prestagionali del 2023 si terranno in Bahrein, sulla stessa pista che ospiterà il primo GP della stagione, il successivo 5 marzo. I giorni dedicati ai test sono tre, dal 23 al 25 febbraio. La Formula 1 continua così nel suo percorso di abolizione dei test, ormai sostituiti in tutto e per tutto dai sistemi di simulazione. Non solo dai simulatori di guida (che pure ci sono e sono importanti) ma da tutti i sistemi, compresi i banchi dinamici. L’anno scorso, prima della sessione in Bahrein, ce ne fu una (come da tradizione) a Barcellona. Fu motivata dall’esigenza di provare auto del tutto nuove rispetto al passato. Dal prossimo anno, siccome il regolamento tecnico non varia (salvo ritocchi), si è ritenuto che fosse inutile un’altra sessione.