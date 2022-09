F1, Verstappen: "Fortunato se vinco il titolo qui, nostro pacchetto funziona bene"

ROMA - Max Verstappen ha nel suo piede la possibilità di conquistare già in questo Gran Premio di Singapore il suo secondo titolo in Formula 1. Interpellato dai microfoni di "Sky Sport", l'olandese campione del mondo ha detto: "So che posso vincere il Mondiale qui, ma dovrei essere molto fortunato". Servono determinate condizioni per confezionare la vittoria iridata e Verstappen sa che una buona gara parte da una buona qualifica e conclude: "Dobbiamo considerare anche che in qualifica non siamo i migliori. Dopo l'estate il passo gara è stata la nostra forza, ma in generale è tutto il pacchetto a funzionare".