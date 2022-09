F1, uno-due Ferrari a Singapore nelle libere due: quarto Verstappen

ROMA - Il Gran Premio di Singapore di Formula 1 chiude il suo venerdì con la bandiera a scacchi che cala sulle prove libere 2 . È stato Carlos Sainz il più veloce, segnando un crono pari a 1:42.587 , davanti al suo compagno di squadra, Charles Leclerc , per un uno-due Ferrari. Terza poi la Mercedes di George Russell, seguita dalla Red Bull di Max Verstappen . Quinto Lewis Hamilton, quattro volte vincitore a Marina Bay.

Gli altri piloti

Dietro il sette volte campione del mondo, si piazza poi la Alpine di Esteban Ocon, che precede l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. In ottava posizione l'altra Alpine di Fernando Alonso, mentre delude Sergio Perez: per lui solo nona posizione. In decima posizione invece la Aston Marin di Lance Stroll.