F1 Gp Singapore, diretta gara: dove vederla in tv

SINGAPORE - Al via il diciassettesimo appuntamento della stagione di Formula 1, che vede in scena il Gran Premio di Singapore. Charles Leclerc ha brillato in qualifica, assicurandosi la pole position e partendo molto più avanti del rivale Max Verstappen, solo ottavo. Scatterà dalla quarta casella invece l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Il via alla gara è in programma domenica 2 ottobre alle ore 14 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), oltre che in chiaro ma in differita su TV8. La visione in streaming è disponibile su Sky Go.