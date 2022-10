F1, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Singapore

SINGAPORE - Max Verstappen è solo settimo nel Gran Premio di Singapore e non può festeggiare l'aritmetica vittoria del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Marina Bay, a trionfare è il suo compagno di squadra Sergio Perez, che si porta a due lunghezze da Leclerc, secondo davanti al compagno di squadra Sainz. Weekend da dimenticare per la Mercedes, mentre sorride la McLaren. Rinviata infine la festa di Verstappen, non ancora aritmeticamente campione del mondo. Di seguito, quindi, la classifica piloti.