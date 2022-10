F1, diretta tv Gp Giappone: orari e programmazione

ROMA - La Formula 1, a pochi giorni dalla gara di Singapore , si sposta a Suzuka per il Gran Premio del Giappone , diciottesimo appuntamento della stagione. Il campionato ha poco da dire in termini di classifica, con Max Verstappen che rimane saldamente al comando della graduatoria, ma la Ferrari andrà a caccia di un successo che darebbe fiducia. Venerdì 7 ottobre il programma del weekend inizierà con le prime prove libere alle 5 (ora italiana), mentre alle ore 8 si svolgerà la seconda sessione. Sabato, invece, ci saranno le prove libere 3 alle 5 con le qualifiche previste alle 8 . L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 9 ottobre alle ore 7 .

Come vedere il Gran Premio in tv

Il Gran Premio di Singapore sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, mentre su tuttosport.com sarà possibile seguire LIVE la gara.

Il programma completo (ora italiana):

Venerdì 7 ottobre



PL1: 5:00

PL2: 8:00

Sabato 8 ottobre



PL3: 5:00

Qualifiche: 8:00

Domenica 9 ottobre



Gara: 7:00