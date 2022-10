F1: Verstappen vince il titolo in Giappone se... Le combinazioni per il titolo

Le combinazioni

Stavolta, Verstappen sarà davvero padrone del suo destino al 100% nel weekend di Suzuka. Con una vittoria e il giro veloce, infatti, l'olandese certificherà matematicamente il bis mondiale. A livello di numeri, a Max "basterà" guadagnare un vantaggio di sei punti Su Perez e otto su Leclerc. In caso di secondo posto, invece, il classe 1997 dovrebbe sperare che Perez non vada oltre il terzo posto e Leclerc oltre il quarto, entrambi senza giro veloce, mentre con un terzo posto e il giro veloce, sarà necessario che il compagno di squadra non supperi il quinto posto e il monegasco non vada oltre il sesto.