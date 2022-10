F1, Alonso: "Fa male aver perso 60 punti per l'affidabilità"

ROMA - Fernando Alonso ha parlato dopo il Gran Premio di Singapore, valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota spagnolo è stato costretto al ritiro per l'ennesimo problema di affidabilità, motivo per cui nel dopogara si è mostrato piuttosto deluso. "Mi fa molto male, sapere che in una delle mie migliori stagioni in Formula 1, abbiamo perso qualcosa come 60 punti a causa della scarsa affidabilità - ha detto ai microfoni di "DAZN Spagna" -. A Singapore, abbiamo gettato al vento altri 8 o 10 punti e arrivare a perderne 60 in un solo campionato è semplicemente inaccettabile. Questa cosa mi rattrista molto, perché anche in questo weekend stavo facendo un’altra grande prestazione".