Gasly furioso: un trattore gli passa a fianco a Suzuka e la mente va a Bianchi

SUZUKA - Durante i primi giri del Gran Premio del Giappone è stato corso un rischio che ha dell'incredibile. Dopo l'incidente di Carlos Sainz, è scattata la safety car e successivamente la bandiera rossa. Nel corso di quei concitati minuti, un trattore è giunto in pista, proprio a fianco dei piloti. In particolare, Pierre Gasly ha cominciato a lamentarsi duramente in un team radio, chiedendosi cosa ci facesse lì il mezzo. Continua a piovere, la gara è interrotta a più di un'ora dallo start.