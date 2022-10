F1, il verdetto della Fia sul caso Red Bull: niente stangata, è "infrazione minore"

ROMA - La Red Bull ha sì violato il budget cap in Formula 1 , ma difficilmente subirà conseguenze pesanti . La Fia, tramite un comunicato, ha infatti affermato che la scuderia di Milton Keynes ha commesso una violazione procedurale, ma con un'infrazione di tipo minore. " La Fia - si legge nella nota - conferma che la sua amministrazione sul budget cap ha completato la revisione della documentazione di rendicontazione presentata da ciascun partecipante al Mondiale di F1 e relativo al periodo di rendicontazione terminato il 31 dicembre 2021. L'amministrazione ha rilasciato il certificato di conformità a 7 dei 10 partecipanti: Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team è stata considerata in violazione procedurale del regolamento finanziario. Oracle Red Bull Racing è stata considerata in violazione procedurale e in violazione di spesa minore del regolamento finanziario ".

Il comunicato della Fia

Non solo Red Bull e Aston Martin: nel comunicato, infatti, si fa menzione anche della Williams ma per una violazione decisamente meno rilevante. "Williams Racing - recita il comunicato - ha rispettato i regolamenti finanziari in relazione al periodo di rendicontazione 2021 a eccezione di una precedente violazione procedurale". Le conseguenze di quanto evidenziato, però, non sono ancora note: "La Fia Cost Cap Administration - conclude la Fia - sta attualmente determinando la linea d'azione appropriata da intraprendere ai sensi del Regolamento finanziario in relazione ad Aston Martin e Red Bull e ulteriori informazioni saranno comunicate in conformità con il Regolamento".