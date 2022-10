F1, la risposta della Red Bull: "Sorpresi dalle conclusioni della Fia, c'è disappunto"

ROMA - La Red Bull ha commentato con una nota ha commentato le conclusioni della Fia in merito allo sforamento del budget cap nel 2021. La scuderia di Milton Keynes, a cui è stata notificata una "infrazione di spesa minore" (al di sotto del 5%), non ha accolto di buon grado quanto affermato della federazione, come si legge nelle parole di replica: "Prendiamo atto con sorpresa e disappunto delle conclusioni della Fia in merito a una ‘infrazione di spesa minore’. La nostra presentazione per il 2021 era al di sotto del cost cap, quindi abbiamo bisogno di ricontrollare con attenzione le conclusioni della Fia, visto che la nostra convinzione resta che i costi rilevanti siano inferiori all’ammontare del cost cap 2021". Così