F1 calendario, rivoluzione Domenicali: 24 gare, dove si corre e quando

ROMA - Stefano Domenicali ha parlato nuovamente del nuovo calendario della Formula 1 che vedrà aumentare ulteriormente il numero di gare rispetto al passato. Il CEO del Circus ha spiegato delle motivazioni che hanno portato ad aumentare di anno in anno la quantità di tappe: " Da 23 a 24 gare è un buon numero per una stagione, non voglio discuterne ancora . Le sedi sono scelte in base a questo numero - ha detto ai microfoni di "Motorsport-Magazin.com" -. Ci sono tanti fattori di cui si tiene conto, ma il numero dei Gran Premi è chiaro. A 24 si raggiunge il massimo . 24 gare rappresentano il giusto equilibrio tra domanda e qualità . Se il numero dei Gran Premi fosse un problema lo ridurrei immediatamente. Penso che 24 gare siano un bel Mondiale".

Le novità del 2023

"Stiamo cercando di trovare un equilibrio - ha aggiunto Domenicali -. Un terzo delle gare si svolgerà in Europa, un altro terzo in America e medio oriente e l'ultimo terzo in estremo oriente. Quando si realizza il calendario, l'aspetto finanziario è molto importante Ci sono molte più offerte rispetto alle date in calendario. Teniamo conto della bellezza della pista stessa, dell'investimento, delle attività per i tifosi e dell'interesse dei team e dei costruttori coinvolti". Il calendario 2023 avrà 24 gare e presenterà diverse novità come il Gran Premio di Las Vegas e il ritorno in Cina e Qatar, mentre per ora sparirà il Gp in Francia.