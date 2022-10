F1 Leclerc: "Ferrari, un aspetto da migliorare. Questi i due GP dove ho sbagliato"

ROMA - Charles Leclerc ha tracciato un bilancio sul Mondiale 2022 di Formula 1, che ha visto Max Verstappen aggiudicarsi in anticipo il titolo. Il pilota della Ferrari avrà quindi come obiettivo massimo il secondo posto nelle gare restanti, ma giudica in maniera positiva la stagione ancora in corso. "Onestamente sono molto soddisfatto di questa stagione. Ovviamente si farà sempre riferimento agli errori che ho commesso a Imola e in Francia, ma su 22 gare ci sarà sempre un errore, soprattutto se stai spingendo al limite".