Red Bull, il cordoglio e il futuro. Sarà tutto come prima?

TORINO - La scomparsa di Dietrich Mateschitz ha profondamente scosso il mondo della Formula 1. Il magnate austriaco non è stato solo il fondatore della Red Bull, ma ha anche rilanciato la Toro Rosso (oggi Alpha Tauri) e in precedenza aveva sostenuto molti piloti giovani, alcuni arrivati a ottimi livelli (da Mark Webber a Daniel Ricciardo), alcuni diventati iridati (da Sebastian Vettel a Max Verstappen), altri ancora in rampa di lancio (Carlos Sainz).

Un grande tycoon

La domanda che sorge spontanea adesso, prematura ma certo non infondata, è che cosa accadrà alla galassia Red Bull della Formula 1. Ora che sono state interrotte le trattative con la Porsche e sta crescendo la divisione Powertrain (e al contempo sono stati riallacciati i rapporti con la Honda) tutto lascia pensare che si andrà verso un futuro più forte e solido del già ottimo presente. Ma c’è anche spazio per qualche dubbio, come sempre quando un grande tycoon scompare. Sapranno (o vorranno) i suoi eredi e il management oggi al comando continuare nel solco tracciato dal fondatore? Impossibile dirlo adesso, ma interessante vedere come andrà. La Red Bull ha assicurato linfa vitale all’intero sistema-Formula 1, una linfa dalla quale sarebbe molto difficile prescindere.