F1, diretta tv Gp Messico: orari e programmazione

ROMA - La Formula 1 , a pochi giorni dalla gara di Austin, si sposta in centro America per il Gran Premio del Messico , ventesimo appuntamento della stagione. La corsa al titolo si è chiusa in Giappone con la vittoria matematica da parte di Max Verstappen, ma anche a Città del Messico la Ferrari proverà a lottare per un successo che potrebbe dare fiducia. Venerdì 28 ottobre il programma del weekend inizierà con le prime prove libere alle 20, mentre alle 23 si svolgerà la seconda sessione. Sabato, invece, ci saranno le prove libere 3 alle 19 con le qualifiche previste alle 22 . L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 30 ottobre alle ore 21 .

Come vedere il Gran Premio in tv

Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, mentre su tuttosport.com sarà possibile seguire LIVE la gara.

Il programma completo:

Venerdì 28 ottobre



PL1: 20:00

PL2: 03:00

Sabato 29 ottobre



PL3: 19:00

Qualifiche: 22:00

Domenica 30 ottobre



Gara: 21:00