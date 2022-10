F1: la Red Bull è campione costruttori, continua il digiuno Ferrari

ROMA - La Red Bull si prende tutto . A due settimane dal trionfo di Max Verstappen nel Mondiale Piloti di Formula 1 , per la scuderia di Milton Keynes arriva anche la vittoria della classifica costruttori . La scuderia di Milton Keynes ha così confermato la netta supremazia su tutte le altre concorrenti per le posizioni di vertice. Si tratta della prima volta dal 2013, quando la Red Bull chiuse un quadriennio davanti a tutti grazie soprattutto a un super Sebastian Vettel. "È stato un weekend estremamente emozionante - ha detto il team principal Christian Horner ai microfoni di "Sky Sports UK" -. Vincere il campionato costruttori dopo 8 lunghi anni è incredibile. Questo era il modo migliore in cui avremmo potuto vincere la gara e penso che Dietrich Mateschitz ne sarebbe stato molto orgoglioso".

Ferrari a secco dal 2008

Per il quattordicesimo anno di fila, invece, la Ferrari arriva al termine della stagione senza nemmeno un titolo in bacheca. L'ultima volta per il Cavallino in cima alla classifica costruttori risale al 2008, quando sulla Rossa correvano Kimi Raikkonen e Felipe Massa. Da lì in poi solo Red Bull e Mercedes, con l'eccezione del team Brawn nel 2009.