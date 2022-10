L'Audi in F1: ecco con chi ha scelto di correre

ROMA - Audi e Sauber lavoreranno insieme per l'approdo in Formula 1 della casa dei quattro anelli nel 2026 . La scuderia svizzera e l'azienda tedesca hanno raggiunto l'accordo per unire le forze in vista della nuova era del Circus. La power unit sarà realizzata da Audi, precisamente presso il Competence Center Audi Motorsport situato a Neuburg an der Donau, mentre la monoposto e le strategie sportive saranno una responsabilità del team di Hinwil. Grande soddisfazione da parte di Finn Rausing , presidente della Sauber Holding: "Audi è il partner migliore per il Gruppo Sauber. Le due aziende condividono valori e visione, non vediamo l'ora di raggiungere gli obiettivi comuni grazie a una partnership forte e di successo".

Primi test nel 2025

Anche Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di AUDI AG, ha parlato in occasione dell'annuncio ufficiale: "Siamo molto soddisfatti di aver acquisito un partner così esperto e competente per il nostro ambizioso progetto in F1. Conosciamo già il Gruppo Sauber, celebre per le strutture all'avanguardia e l'esperienza in F1 e siamo convinti che insieme formeremo una squadra assolutamente competitiva". I primi test del motore audi in vista dell'esordio sono previsti per il 2025.