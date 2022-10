F1, GP Messico: c'è il rinnovo fino al 2025

ROMA - Il Gran Premio del Messico e la Formula 1 hanno rinnovato il loro contratto fino al 2025 . L'annuncio è arrivato proprio durante il weekend della ventesima tappa stagionale, che prenderà il via ufficialmente nella serata italiana con le due sessioni di prove libere del venerdì. Il Circus farà quindi visita all'autodromo Hermanos Rodriguez almeno per altri tre anni, mentre c'è grande attesa per il Gran Premio di questo fine settimana, dove saranno tanti i piloti che punteranno alle prime posizioni.

L'entusiasmo di Domenicali

Stefano Domenicali, Ceo della Formula 1, ha parlato in occasione dell'annuncio: "Sono molto lieto di annunciare che la Formula 1 continuerà a correre a Città del Messico per altri tre anni in base a questo nuovo accordo, ogni anno la gara attira un gran numero di fan appassionati e l'atmosfera è incredibile e so che tutti saranno entusiasti di questa notizia. Voglio ringraziare Claudia Sheinbaum, il capo del governo di Città del Messico, e Alejandro Soberón e il suo team per il loro continuo impegno per la Formula 1 e il continuo successo dell'evento".