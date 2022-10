F1: Mick Schumacher rischia, la Haas punta un altro pilota tedesco

Mick Schumacher a piedi nel 2023?

Il rapporto con la Haas si era già incrinato qualche tempo, ma il 2022, quello che doveva essere l'anno della definitiva consacrazione per Mick Schumacher si è rivelato più difficile del previsto. A pesare i diversi incidenti con l'accusa di Steiner prima e di Gene Haas poi di "costare troppo", riferendosi agli ingenti danni economici causati dal giovane tedesco per riparare le auto danneggiate, e di portare pochi punti alla scuderia. Mick Schumacher, quindi, rischia seriamente di non essere al via il prossimo anno e, a meno di clamorose riaperture improvvise, per lui ci sarà una stagione da spettatore prima di sperare di tornare a guidare una monoposto di Formula 1