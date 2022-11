F1, Ricciardo su Hamilton e il futuro Mercedes: le dichiarazioni

ROMA - Nell'immediato futuro di Daniel Ricciardo non sembra esserci la Formula 1. Nel 2023, la McLaren lo sostituirà infatti con Oscar Piastri e, poiché tutti i sedili - tranne uno dei due della Haas - sono occupati, è probabile che non ne rimanga uno per il pilota australiano. Secondo gli ultimi rumours, potrebbe accasarsi in Mercedes come terzo pilota in seguito all'addio di Nyck De Vries; inoltre, il team di Brackley potrebbe considerare Ricciardo come post-Hamilton. In un'intervista ai canali ufficiali della F1, il talento di Perth ha detto la sua, analizzando la situazione.