F1, diretta tv Gp Brasile: orari e programmazione

ROMA - La Formula 1, a due settimane dalla gara in Messico, si sposta in Sudamerica per il Gran Premio del Brasile, ventunesimo appuntamento della stagione. La Ferrari va a caccia di una vittoria prima di fine campionato, in modo da ritrovare fiducia in vista del 2023 Venerdì 11 novembre il programma del weekend inizierà con le prime prove libere alle 16:30, mentre alle 20:30 si svolgeranno le qualifiche. Sabato, invece, ci saranno le prove libere 2 alle 16:30 con la Sprint per le 20:30. L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 13 novembre alle ore 19.