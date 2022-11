Basta con l'odio online, la Fia lancia un'iniziativa

TORINO - I leoni da tastiera non sono certo una novità e non si può ragionevolmente pensare che la Formula 1 sia esente da questo fenomeno. Però c’è un confine che non si può oltrepassare. Le minacce di morte - non è nemmeno il caso di dirlo - sono oltre questo confine. Molto oltre. L’anno scorso, dopo il controverso finale di Abu Dhabi, a riceverle fu Nicholas Latifi (e in molti sostengono che ne sia stato così toccato che il suo rendimento deludente quest’anno sia legato anche a questa pressione psicologica extra). Ora è la volta di Silvia Bellof, personaggio molto noto nel mondo della Formula 1, spesso nel collegio dei giudici di gara. A lei è toccato dopo Austin, perché qualcuno non ha gradito com’è stata gestita la vicenda della penalizzazione di Alonso. In passato, al tempo della diatriba che riguardò il duello tra Vettel (allora in Ferrari) e Hamilton (accadde in Canada) fu Emanuele Pirro a essere preso di mira.