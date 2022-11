F1 Gp Messico, diretta Sprint: dove vederle in tv

SAN PAOLO - Scatta la Sprint del Gran Premio del Brasile, valevole per la ventunesima e penultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Dopo il weekend a Città del Messico, si torna a correre sul circuito di Interlagos. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 12 novembre alle ore 16:30, mentre la Sprint prenderà il via alle 20:30. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche. La gara, invece, è in programma domenica 13 novembre a partire dalle 19.