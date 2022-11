Diretta qualifiche F1 Gp Abu Dhabi: dove vederle in tv

ABU DHABI - Tutto è pronto per il Gran Premio di Abu Dhabi, valido come ultimo appuntamento della stagione 2022 di F1. Come di consueto da ormai otto anni, la stagione del Circus si chiude sul tracciato di Yas Marina, che lo scorso anno è stato teatro del clamoroso finale di stagione che ha premiato Max Verstappen sul rivale Lewis Hamilton. Lo stesso Lewis che questa volta rincorre la sua prima vittoria in stagione, per non chiudere l'annata senza mai essere salito sul gradino più alto del podio. Anche la Ferrari, scossa dalle voci degli ultimi giorni, proverà a chiudere con un sorriso un 2022 a due facce.