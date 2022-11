F1 Abu Dhabi, Vettel e il ritiro: "Non so se riuscirò a dormire"

ABU DHABI - Sebastian Vettel ha stupito tutti nella sessione di qualifica del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del mondiale di F1. Il pilota tedesco dell'Aston Martin, infatti, in quello che sarà il suo ultimo weekend da pilota del Circus, ha ottenuto la possibilità di scattare dalla nona casella in griglia, dopo aver superato brillantemente Q1 e Q2. "Era un po' troppo difficile puntare alla pole, ma è stata comunque una bella sessione", il suo commento ai microfoni di Sky Sport. Per poi aggiungere: "Me la sono goduta e mi sono divertito, poi nel Q3 avevamo un solo set di gomme e non è una situazione ideale. Ce l'abbiamo messa tutta per essere tra i primi dieci, e ce l'abbiamo fatta".