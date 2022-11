F1, Ferrari non si ferma: a dicembre test Pirelli per il 2023

ROMA - Non si conclude con i test di Abu Dhabi la stagione 2022 di Ferrari e Alfa Romeo, che a dicembre saranno nuovamente in pista per effettuare alcuni test in vista del prossimo anno in Formula 1. Le due scuderie effettueranno infatti alcuni test chiesti da Pirelli per completare lo sviluppo delle gomme per il 2023. In particolare, i team dovranno provare gli pneumatici rain per il 2023, ma ci sarà anche un altra sessione di test per le gomme slick, in cui sarà impegnata solamente Alfa Romeo.