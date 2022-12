F1, rivoluzione Williams! Lasciano Capito e Demaison

ROMA - Doppio cambio ai vertici della Williams . Nel bel mezzo della sosta invernale della Formula 1 , la scuderia britannica ha annunciato l'addio del team principal Jost Capito e del direttore tecnico Francois Xavier Demaiso n. Capito ha parlato dopo l'ufficialità dell'addio: "E’ stato un grande privilegio essere a capo della Williams Racing per le ultime due stagioni e gettare le basi per la svolta di questa grande scuderia. Non vedo l’ora di vedere la squadra mentre continua il suo percorso verso il successo futuro".

Le parole di Savage

Anche Matthew Savage, presidente di Dorilton Capital, che detiene Williams, ha parlato in occasione dell'annuncio: "Vorremmo ringraziare Jost per il suo duro lavoro e la sua dedizione mentre intraprendevamo un importante processo di trasformazione per iniziare il viaggio di rilancio della Williams Racing. Siamo grati che Jost abbia posticipato il suo ritiro programmato per affrontare questa sfida e ora passerà le redini per la parte successiva di questo processo graduale".