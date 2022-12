Ferrari, rivoluzione avviata. Ora bisogna completarla

TORINO - La rivoluzione c’è stata, ma come tutte le rivoluzioni non deve restare incompleta. La Ferrari archivia definitivamente l’era di Mattia Binotto (che resta formalmente in carica sino a Natale circa) e apre quella del manager francese Frederic (detto Fred) Vasseur. Un manager di lungo corso, di grande esperienza, che dispone di una rete di relazioni personali molto estesa. Soprattutto gode della fiducia di Charles Leclerc, quella fiducia che Binotto - poco alla volta - aveva perso. Certo, si può discutere di quanto un pilota (che sinora non ha ancora vinto un titolo) possa influenzare le scelte della Ferrari, ma forse - visto dal di fuori - il ruolo che ha giocato il pilota monegasco sembra più ampio di quanto non sia stato in realtà.