F1, GP d'Italia: ecco quando e dove comprare i biglietti

ROMA - La Formula 1 ha reso noti gli orari in cui si correranno le gare della stagione 2023 1 e tutti gli appassionati italiani hanno già cerchiato sul calendario la data del GP d'Italia, classico appuntamento con la velocità che si terrà all'Autodromo di Monza nel weekend dall'1 al 3 settembre 2023. Un appuntamento imperdibile per i fan delle quattro ruote con l'apertura della vendita dei biglietti che si aprirà il prossimo 21 dicembre.

L'appuntamento con Monza il prossimo settembre 2023

Un regalo di Natale anticipato per i fan della Formula 1 tanto che l’apertura delle vendite è stata programmata con largo anticipo, grazie all’impegno da parte dell’organizzazione Aci Sport, per andare incontro alle richieste di tantissimi tifosi e dei partner commerciali giunte già all’indomani del Gran Premio del Centenario del Tempio della Velocità. Per la campagna “Xmas Gift” saranno infatti disponibili 6.500 biglietti di diverse tipologie che permetteranno a tutti di fare un regalo di Natale con i fiocchi.