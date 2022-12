F1, Hamilton accoglie Schumacher: "Una risorsa per la Mercedes"

ROMA - "Mick ha un grande talento. È una vittoria per la Mercedes. È un pilota tedesco. Suo padre Michael e la Mercedes erano già molto legati". Lewis Hamilton ha parlato così dell' arrivo di Mick Schumacher in Mercedes, dove occuperà il posto di terzo pilota per la stagione 2023 di Formula 1 . Il sette volte campione del mondo, ai microfoni di "Sport Bild", si è detto molto felice dell'approdo del figlio di Michael, che nelle ultime due stagioni ha corso nel Circus per la Haas.

Sul futuro

"Oggi non lavori così a stretto contatto con il terzo pilota, è molto lavoro al simulatore e non come prima, anche se continueremo ad essere compagni di squadra - ha aggiunto Hamilton, che ha poi parlato del suo futuro in Mercedes e nella Formula 1 -. Non sarà per molto tempo, ma rimarrò".