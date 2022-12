F1, Verstappen e il ritiro: “Non prima del 2028, poi...”

ROMA – Mentre Lewis Hamilton si prepara a iniziare, all'alba dei 38 anni, una nuova stagione in Formula 1 , il suo rivale Max Verstappen fa capire che la sua avventura nel Circus potrebbe non avere la stessa durata. Intervistato da “De Limburger”, l'olandese spiega i suoi piani per i prossimi anni: “Il calendario così duro è il motivo principale per cui non continuerò a correre quando compirò 40 anni . Viaggiare molto e cose simili non sono salutari, per ora mi piace, ma costano rinunce. Sembra assurdo, perché guidare la Formula 1 è ovviamente un sogno di molte persone, ma quando sei molto lontano da casa e da chi ami, arriva un momento in cui dici basta”. Il suo contratto con la Red Bull scadrà nel 2028 : “ Continuerò a lavorare duramente fino ad allora , poi se per gli stessi soldi mi divertirò ancora, continuerò a farlo per un altro anno o due, altrimenti farò altro”.

Verstappen e il futuro

A 25 anni, Verstappen inizia a immaginarsi un futuro anche lontano dalle piste, con una famiglia e, se possibile, dei figli: “Li voglio decisamente e se vorranno correre, per me nessun problema, però darei loro un’educazione diversa da come hanno fatto con me papà e mamma. Loro hanno fatto di tutto per spingermi a correre. Io lascerò i miei bambini decidere, dovranno volerlo loro. Se sarà così, per me sarà importante stare con loro quando avranno tre-quattro anni, per iniziare a gettare le basi. Seppure per me sia facile parlare ora che non li ho, magari ragionerò diversamente quando arriverà il momento in futuro”.