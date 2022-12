F1, Newey e l'aneddoto sulla Ferrari

ROMA -Adrian Newey per tanti tifosi Ferrari è un sogno ricorrente. Il britannico ha ottenuto grandissimi risultati in Williams, McLaren e Red Bull, rifiutando sempre la corte della Rossa per restare in patria. Però lo stesso Newey ha affermato al portale The Race che all'inizio dell'era ibrida in F1 ha pensato a un cambio di scuderia. "Ero piuttosto disilluso dall'intera faccenda - spiega al sito britannico - tanto che stavo per andare alla Ferrari".