F1, Hamilton sfida Ferrari e Red Bull: "Non vedo l'ora che arrivi il 2023"

ROMA - Il 2022 è stato uno degli anni più difficili per Lewis Hamilton in Formula 1. Il britannico ha chiuso il Mondiale Piloti al sesto posto, peggior piazzamento dall'inizio della sua carriera nel Circus, senza raccogliere nemmeno una vittoria per la prima volta da quando ha iniziato a correre in questo campionato. Dopo un avvio disastroso, però, sia lui che la Mercedes sono riusciti a raccogliere qualche soddisfazione. In un'intervista ai canali ufficiali del team, Hamilton ha ricordato i momenti migliori della stagone: "A Budapest è stato fantastico. Anche a Zandvoort è andata bene, così come a Silverstone con l'atmosfera e l'opportunità di salire sul podio".