Lapo Elkann e il messaggio per Michael Schumacher

TORINO - In occasione del compleanno numero 54, in tanti hanno voluto dedicare un messaggio di incoraggiamento a Michael Schumacher. Questo il tweet di Lapo Elkann: «Tanti auguri a te caro Michael Schumacher. Non sai quanto ci manchi e quante gioie ci hai regalato. Ti aspettiamo sempre a braccia aperte. Sei unico e inimitabile». Il nipote dell'Avvocato posta la foto che lo ritrare con l'ex pilota della Ferrari. Strappalacrime anche il racconto della moglie Corinna: «Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. Facciamo terapia, facciamo tutto il possibile per migliorare Michael e assicurarci che si senta a suo agio, e semplicemente per fargli sentire la nostra famiglia, il nostro legame. Farò tutto il possibile, lo faremo tutti. Michael mi manca ogni giorno. Ma non sono a me, manca ai ragazzi, alla famiglia e a tutti quelli che lo circondano. Voglio dire, a tutti manca Michael, ma Michael è ancora qui. Diverso, ma è qui, e questo ci dà forza, secondo me per andare avanti». Dal 29 dicembre 2013 Schumi, in seguito all'incidente sugli sci, è bloccato in un'altra forma di vita, ma continua a lottare. Come la sua famiglia.