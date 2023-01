F1, la Cadillac nel Mondiale? Chi c'è dietro il nuovo team

"In vantaggio sulla concorrenza"

"Abbiamo spuntato tutte le caselle necessarie per l'ingresso in F1 e sento di essere decisamente in vantaggio rispetto alla concorrenza", queste le parole di Andretti a cui risponde un tweet dello stesso presidente Fia Mohammed Ben Sulayem. "Ho accolto con piacere la notizia della partnership tra il team Andretti e la Cadillac, la FIA non vede l’ora di approfondire il processo in corso che punta proprio a valutare l’interesse su nuovi ingressi in Formula 1”, per una novità che potrebbe essere realtà quasi sicuramente a partire dal 2026 quando entreranno in vigore le nuove normative sulle power unit.