F1, Russell sfida Ferrari e Red Bull: "Mercedes da titolo"

ROMA - Il 2022 non ha soddisfatto la Mercedes, ma lo stesso non si può dire per George Russell. Il pilota britannico, alla sua prima stagione con la scuderia della stella a tre punte, ha chiuso al quarto posto della classifica di Formula 1, entrando per la prima volta in top ten e piazzandosi ai piedi del podio. Nel 2023, però, l'obiettivo è di ambire al titolo: "Penso che se si considera lo sviluppo che abbiamo portato avanti quest'anno e la velocità con cui abbiamo colmato il divario, non c'è nulla che ci dica che non possiamo raggiungere questo obiettivo - ha detto Russell ai microfoni di "Motorsport.com" -. Da circa due mesi abbiamo ben chiaro quali obiettivi dobbiamo raggiungere in termini di sviluppo. E sono convinto che se riusciremo a raggiungere questi obiettivi, avremo una vettura in grado di competere con la Red Bull".