F1, c'è la data della presentazione Red Bull: quando sarà svelata la nuova macchina

ROMA - Tra le squadre che hanno annunciato la data della loro presentazione per la stagione 2023 di Formula 1, adesso c'è anche la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes, con un video pubblicato sui suoi canali social, ha fissato per il prossimo venerdì 3 febbraio la data in cui verrà svelata la squadra e, soprattutto, la monoposto per il nuovo Mondiale. La Red Bull arriva da un anno in cui ha fatto suoi sia il titolo piloti che quello costruttori, e nonostante le burrascose vicende sul budget cap ha posto l'obiettivo di ripetersi.