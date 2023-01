F1, calendario 2023 con 23 gare: il GP di Cina non sarà sostituto

ROMA - Il calendario 2023 della Formula 1 passa da 24 a 23 gare. A poco più di un mese dalla cancellazione del Gran Premio della Cina, il Circus ha comunicato che non verrà inserita nessuna tappa sostitutiva, facendo diminuire i weekend presenti nel programma iniziale. Il fine settimana sul circuito di Shanghai, infatti, non avrà luogo per via delle restrizioni anti Covid presenti nel paese, che impediranno lo svolgimento del Gran Premio.