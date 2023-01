F1, multato il circuito di Imola: la colpa è di Verstappen

ROMA - L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato multato a causa di Max Verstappen. E' stata infatti la monoposto guidata dal pilota olandese, campione del mondo 2022 di Formula 1, a far scattare la sanzione per il circuito dove si svolge da tre anni il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Durante il Filming Day della Red Bull, infatti, Verstappen ha girato in pista con RB09 della stagione 2013, facendo scattare i rilevatori sull'inquinamento acustico. Troppo rumore, in sintesi, il motivo per cui ai gestori dell'autodromo è stata comminata una sanzione di 500 euro.