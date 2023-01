Mercedes, Wolff esulta: "Abbiamo risolto il problema che ci limitava"

ROMA - La Mercedes ha vissuto un 2022 complicato in F1, passando dagli enormi problemi dell'inizio di stagione al finale in crescendo, che ha riacceso una speranza soprattutto verso la nuova stagione. Speranza che Toto Wolff ha confermato anche di recente, al podcast Beyond the grid: “Pensiamo di aver risolto il problema che sta alla base del porpoising, ma non poteva essere fatto tutto sulla monoposto del 2022. Per questo crediamo che il 2023 sarà più facile”. La sola vittoria di George Russell, arrivata in Brasile, non è bastata per impedire a Mercedes di chiudere solo al terzo posto tra i costruttori, interrompendo un'egemonia che durava da otto anni. Per questo motivo, Wolff ha messo in guardia i suoi, spiegando che non sarà facile né tantomeno scontato tornare immediatamente sul tetto del mondo.