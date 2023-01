Domenicali, la Formula 1 a Las Vegas sfida il Super Bowl: "Diventeremo più importanti"

ROMA - Il 2023 sarà l'anno che vedrà la grande novità del Gran Premio di Las Vegas, previsto in calendario di F1 nel weekend del 18 novembre. Un nuovo appuntamento che riflette alla grande la crescita esponenziale del Circus, mai così in alto in termini di popolarità e sfruttamento commerciale, con il rischio di far passare in secondo piano l'azione in pista. Vedasi i pacchetti assolutamente esclusivi che arrivano a costare tra 1 e 5 milioni di dollari. In totale, la settimana del GP avrà un impatto stimato in più di un miliardo di dollari, con gli spettatori che spenderanno oltre 900mila dollari, a cui si sommano i proventi dall'indotto. Numeri che Stefano Domenicali ha usato per compiere un confronto impietoso con il Super Bowl, che quest'anno verrà ospitato proprio dalla città del peccato. "Il Super Bowl si verificherà solo un anno, mentre noi staremo qui più a lungo - ha sottolineato il numero uno della F1 -. Avremo una presenza continua nella città, non solo per la settimana dell'evento, ma faremo di Las Vegas un nodo da cui sviluppare lo sport nel Paese". Sempre in riferimento alle previsioni del weekend di F1, il Super Bowl dovrebbe generare circa la metà in termini di impatto economico.