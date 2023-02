F1, Alonso rilancia: "Non mi ritiro"

ROMA - Fernando Alonso si prepara ad iniziare la sua ventesima stagione in F1, e lo farà con Aston Martin, in cui è approdato dopo l'esperienza in Alpine. Un cambio di casacca che ha creato rumore attorno alla figura dell'asturiano, che dimostra di non voler mollare un centimetro, allontanando le ipotesi di ritiro: "Non avrei continuato, se dentro di me non sentissi di avere ancora una possibilità. Non so se sia l'1% o il 10%, però continuo solo perché sento di avere una chance", ha dichiarato. Aggiungendo: "Sicuramente andrò avanti ancora per due o tre anni, ma penso che deciderò anno dopo anno".