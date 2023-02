Beyond the Visible, l'Alfa Romeo di Formula 1 come non l'avete mai vista

TORINO - L’Alfa Romeo si appresta alla stagione 2023 con grande e intenso entusiasmo, la monoposto è stata tra le prime a essere svelate (ma non ancora in pubblico) e si cercano sempre nuove idee per coinvolgere pubblico e appassionati, a parte (ovviamente) le corse e l’esigenza del risultato sportivo. Per questo è nata la serie (visibile su Youtube) “Beyond the Visible” che punta su tutto quello che di norma non si riesce a vedere. Non è un racconto (per intenderci, non è una copia di Drive to Survive), quando piuttosto una docu-serie. Realizzata dalla casa di produzione Lunartic Productions, si compone di cinque episodi, tre già disponibili on line.