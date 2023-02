F1, Ford: "Tornare come team non ci sembrava giusto"

ROMA - Venerdì 3 febbraio è stato il grande giorno, in casa Red Bull, della presentazione della livrea della RB19 e dell'ufficialità della partnership con la Ford. Il marchio statunitense, infatti, dal 2026 tornerà nel campionato di F1, collaborando con la casa di Milton Keynes nello sviluppo della nuova power unit. Un ritorno storico e molto chiacchierato negli ultimi mesi, a sancire ancora di più la crescita del Circus Oltreoceano. Ma un ritorno, volendo, come "spalla", e non come team ufficiale. A spiegare la scelta è stato il direttore generale di Ford Performance, Mark Rushbrook: “Tornare come scuderia, possedere un team, come eravamo in passato, non ci sembrava giusto; abbiamo optato per una scelta strategica, per imparare dove aveva senso per noi”.