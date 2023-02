F1, McLaren svela la MCL60 di Norris e Piastri

ROMA - La McLaren ha aperto la settimana che vedrà chiudersi la serie di presentazioni dei team di F1 , togliendo i veli alla MCL60 , chiamata così in onore dei 60 anni della scuderia di Woking. Confermato il classico colore “papaya” della monoposto, con gli inserti blu a rifinire i contorni, con il nero più “invadente” rispetto allo scorso anno e concentrato soprattutto sulla parte che copre il motore, mentre l’arancione torna sull’ala posteriore. Molto scavati i sidepods, soprattutto sulla parte superiore, e spicca su tutta la vettura lo sponsor Google, con la particolarità dei copricerchi con i colori classici del colosso informatico, ovvero giallo, rosso, blu e verde. Nella sostanza, infatti, come spesso accade, la livrea non è cambiata molto, ma certo questo conta relativamente: quello che si augurano nel team britannico è di riuscire a trovare lo sprint giusto per risalire la classifica e riaffermarsi come "primo dei secondi", ovvero dietro solo ai colossi Red Bull, Ferrari e Mercedes.

I commenti di Brown e Stella

Presente anche il CEO Zak Brown, che ha affermato: "Festeggeremo i 60 anni della scuderia lungo tutta la stagione e nelle diverse serie. Celebreremo la storia vincente, cercando di scriverne nuove pagine. Faremo un grande lavoro grazie anche ai nostri sponsor e alla nostra tecnologia: daremo al team tutti gli strumenti per lavorare bene. Avremo ancora con noi Andrea Stella, che è con noi da ormai un decennio. In alcuni momenti ha già gestito il team, ora lavoreremo ancora più a contatto". L'ingegnere italiano, nuovo team principal di McLaren, si è concentrato soprattutto sulle prestazioni della MCL60, aggiungendo: "La sfida più grande sarà continuare a migliorare mentre cerchiamo di raggiungere la parte avanzata della griglia. Possiamo farcela, partendo dalla solidità del team, alzando l’asticella degli standard e concentrandoci sulla performance. Obiettivi? Rimaniamo realistici sul breve termine, vedremo a che punto saremo in Bahrain. Al di là di questo, abbiamo diversi sviluppi in programma, per cui siamo ottimisti per la stagione".