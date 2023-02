Si svela la Ferrari, tra segreti e aspettative

TORINO - La novità della presentazione della Ferrari 2023 (che si chiama appunto SF23, la prima con Vasseur a capo della Scuderia) sta nel fatto che andrà in pista subito, come accadeva un tempo. C'è da credere che sul famoso cavalcavia dal quale si vede la pista di Fiorano la folla sarà in trepidante attesa e, dopo, assiepata alle reti, chiederà selfie e autografi ai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. L'attesa è molta, perché alte sono le ambizioni. Ma per capire come andrà la nuova Rossa ci vorrà ancora pazienza, almeno sino ai primi (e unici) test di Bahrain di fine mese.