F1, Horner avverte: "Di nuovo oltre il budget cap? Non si sa mai"

ROMA - Pochi mesi fa la Red Bull, dopo mesi di analisi dei conti da parte della FIA, è stata sanzionata per aver sforato il budget cap in Formula 1 nel 2021. La scuderia di Milton Keynes, nell'ultima stagione, è stata quindi quella posta maggiormente sotto osservazione, per evitare che quanto successo si ripeta. Della condotta di spesa da parte del team ha parlato Christian Horner: "In regola nel 2022? Non si può mai essere sicuri al 100% - ha detto il team principal in un'interivsta ad "Auto, Motor und Sport" - Ma certamente, dopo tutti gli aspetti che ci hanno spinto a superare il 2021, che ricordiamo essere il primo anno di una serie di regolamenti molto complicati, siamo fiduciosi di poter rientrare comodamente nel limite massimo".