F1 Mercedes, Hamilton: "Nel 2023 vogliamo confermare due aspetti"

ROMA - Il 2022 della Mercedes è tutto da buttare, anzi no: Lewis Hamilton, infatti, un po' a sorpresa, ha elencato alcuni degli aspetti della W13 che spera di ritrovare nella nuova stagione di F1. Lo scorso campionato è stato il più negativo degli ultimi anni per la scuderia di Brackley, che si è presentata con un progetto totalmente sbagliato, pur andando a migliorare nel corso dei mesi. Il finale di stagione, infatti, ha portato Mercedes a elaborare la nuova W14 sulla scia della vecchia monoposto, ovviamente con importanti migliorie i cui effetti verranno poi misurati all'esame in pista, a partire dagli imminenti test in Bahrain. "L’unica cosa che vogliamo tenere rispetto allo scorso anno è il fatto che avevamo un buon passo in gara, e sicuramente anche l’affidabilità. Queste sono i due aspetti che vogliamo mantenere", ha dichiarato Hamilton.