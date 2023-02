F1, Ecclestone su Mick Schumacher: "Con Michael sarebbe titolare nelle prime file"

ROMA - Mick Schumacher si presenta ai nastri di partenza della stagione 2023 di F1 come riserva di Mercedes (e di McLaren), dopo i due anni passati in Haas. Il tedesco figlio d'arte ha accettato un ruolo in secondo piano con la speranza di tornare ad avere un sedile da titolare nel 2024, ma è innegabile che si tratti di un "passo indietro" nella sua carriera. Un evento che, secondo Bernie Ecclestone, non si sarebbe verificato se il classe '99 avesse potuto contare sull'appoggio del padre Michael: "Con Michael come consulente al suo fianco, Mick sarebbe un pilota titolare per una squadra di buon livello - sentenzia l'ex numero 1 del Circus ai microfoni della BILD -. Con tutta la sua esperienza, Michael avrebbe potuto fornire a suo figlio tanti dettagli. Gli avrebbe indicato la strada giusta, sia in termini di guida, che anche di politica".